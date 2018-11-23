亞馬遜集體大罷工 歐洲倉庫黑色星期五24小時抗爭

亞馬遜（Amazon）的倉庫工人將在23日黑色星期五時，在義大利、西班牙、英國、法國、德國等地罷工示威，抗議亞馬遜「不人道的工作環境」。圖片攝於西班牙。（路透）

2018-11-23 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜（Amazon）的倉庫工人將在23日黑色星期五時，在義大利、西班牙、英國、法國、德國等地罷工示威，抗議亞馬遜「不人道的工作環境」。

綜合媒體報導，亞馬遜23日在歐洲等地24小時的大罷工中，以英國規模最大，英國GMB聯盟工會和100多名工人在魯吉利（Rugeley）抗議。英國GMB聯盟工會的發言人表示，這些罷工工人並非刻意要破壞黑色星期五的消費行為，他們只是想藉此讓人們注意到他們的處境，藉由關注度及輿論向公司施壓，迫使公司跟他們談判。

英國GMB聯盟工會還指出，過去3年內，亞馬遜員工因為過勞、胸痛叫救護車的次數高達600次。有亞馬遜員工表示，亞馬遜倉庫的工作環境非常糟糕，人在裡面幾乎無法呼吸，且這已經不是亞馬遜第1次因為惡劣的工作條件而被抨擊，例如美國的亞馬遜就曾遭批工人的薪資過低，然而，事後亞馬遜雖然提高薪水，卻大大減少員工的福利。

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