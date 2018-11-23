美國不滿北韓完全棄核前 南北韓推進關係

美國國務卿龐皮歐20日表示，南北韓拉近關係的速度不該快於北韓非核化。（彭博）

2018-11-23 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）於20日表示，南北韓拉近關係的速度不該快於北韓非核化，另外美、韓將成立新的工作小組，以確認彼此對外不至於「各說各話」。

綜合媒體報導，龐皮歐20日表示，他們已明確地向南韓文在寅政府表達，認為南北韓關係改善的速度過快，應該要和北韓棄核並進。因此，美國希望透過新工作小組的成立，掌握南北韓和解的步調和彼此對外的口徑一致。

另外，對於南韓政府曾試圖說服川普政府解除部份對北韓的制裁，美方不願讓步且持續施壓，引起北韓不滿。不過在美國當地時間21日，龐皮歐被媒體問及美國與北韓對話的進展，他表示，北韓非核化是一條很長的路，不會設定時間表；另外，美國國務院的立場明確，會遵守美國總統川普和北韓領導人金正恩達成的承諾，也期盼在2019年能舉辦第2次川金會。

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