黑人律師陪母女進店家消費 店長覺得他形跡可疑竟報警趕人

2018-11-21 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕黑人恐懼症發作？美國華盛頓州的柯克蘭市（Kirkland）有位黑人律師，日前陪同一對母子到當地一間乳酪店購物，豈知店長認為這位黑人「行跡可疑」，最後還打電話報警趕人；這起離譜的事件被揭發後引起軒然大波，當地居民不僅到那間涉嫌歧視黑人的店家前抗議，並呼籲抵制這間店；最後該市的警方、市長與那位報警趕人的店長趕緊道歉。

綜合外媒報導，這位31歲的黑人拜倫‧拉格蘭（Byron Ragland）過去曾在美軍服役9年，現在是位大學生，兼法院指定的辯護律師與家事監督官。他在11月7日奉命監督一位母親探望她12歲的兒子；當天拉格蘭陪同這對母子，到當地的一間優格冰店「Menchie's」消費，結果該店的店員竟認為拉格蘭看起來「形跡可疑」，讓他們感到害怕，店長拉蒙‧克魯茲（Ramon Cruz）隨即打電話報警趕人。

警方接獲克魯茲的報案，稱有黑人陪同一對母子來到店裡，但那位黑人卻坐在店裡30多分鐘都不點東西，店員覺得他「圖謀不軌」而感到害怕；警方獲報後，真的派了警察到現場趕人，即便拉格蘭跟警方表示他為法院做事，但警方要了證件後還是告知他「店長要他走人」，拉格蘭當時不想跟警察起衝突，馬上與母子離開店裡。

不過拉格蘭在隔天公開抨擊警方、柯克蘭市政府與店長克魯茲歧視黑人，並考慮向當局提告，當地居民約30人也在11月20日時到優格冰店前抗議示威；警方與柯克蘭市政府事後發布聯合聲明向拉格蘭道歉，稱他們行為「不符合社區的期望，也達不到當局定下的高標準。」，並表示將進行內部調查；而店長克魯茲在店門上貼一張道歉聲明，並稱「會對店員重新進行培訓」。

美國華盛頓州的柯克蘭市（Kirkland）有位黑人律師拜倫‧拉格蘭（見圖），日前陪同一對母子到當地一間乳酪店購物，豈知店家認為這位黑人「行跡可疑」，最後還打電話報警趕人。（圖擷取自《The Daily News》）

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