終點前被塞旗干擾 中國馬拉松選手痛失冠軍還要道歉...

在馬拉松賽事終點前500公尺，有民眾闖入跑道，硬將國旗塞給中國選手，中國選手因干擾而失冠。（圖擷自YouTube）

2018-11-19 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕昨（18日）中國蘇州馬拉松開跑，在終點前500公尺，中國選手與衣索比亞選手激烈爭奪首位，不料在爭冠的關鍵時刻，2名民眾先後闖入跑道，企圖將國旗塞給中國選手，反而打亂選手的衝刺節奏，衣索比亞選手趁勢反超奪冠，痛失冠軍的中國選手還因國旗滑手，而對外道歉。

綜合中國媒體報導，現年30歲的中國女子馬拉松選手何引麗，曾獲得多次馬拉松冠軍，昨在蘇州馬拉松的賽事中，與衣索比亞選手在雨中拉鋸，終點前500公尺，二人幾乎齊頭並進，在爭冠的關鍵時刻，一位民眾突然衝入場內，想遞國旗給何引麗，但是她無心去拿，民眾不肯放棄，在後面追趕她們，連主播都看不下去說：「後面拿紅旗的別追了，根本追不上。」

不料隨後再次出現一名闖入跑道的民眾，這次更離譜，直接站在跑道上將國旗塞到何引麗手中，受到民眾連續干擾，讓何引麗的節奏完全被打亂，衣索比亞選手順勢衝刺，甩開中國選手奪冠，何引麗以5秒之差飲恨。

因民眾干擾痛失冠軍的何引麗，還因衝刺時國旗脫手而被網友指責扔棄國旗，何引麗賽後在微博道歉：「國旗全部濕透，我的胳膊也僵了，擺臂的時候甩出去了，很抱歉了。」

不過更多網友痛批這種強行塞旗干擾選手是「智障愛國」、「這種強行宣傳愛國實則都是領導的功利心，看著實在讓人作嘔」，也紛紛替選手送暖稱：「我們經常跑步的都知道情況，穿著衣服都覺得重呢，更別說半路擋一下，再拿個旗幟，40公里啊親們」、「要知道高速全馬對身體負荷多大，沒跑過的就知道用嘴愛國」。

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