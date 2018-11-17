川普缺席APEC峰會 美中較量仍在太平洋持續

外媒報導，美中兩國的角力，在APEC峰會上仍將延續。（美聯社）

2018-11-17 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經合會（APEC）領袖峰會17、18日於巴布亞紐幾內亞登場，儘管美國總統川普（Donald Trump）缺席，美中兩國的角力仍然持續進行。外媒報導，美國將在峰會宣布提供印太地區600億美元援助，以對抗中國的「一帶一路」政策。習近平也會利用銀彈攻勢，來提升中國在太平洋島國的影響力。

《美國之音》報導，代表川普出席本屆APEC峰會的美國副總統彭斯（Mike Pence），自從上月發表長篇演說批評中國後，已經成為「美國對中強硬立場的代言人」。預計彭斯在APEC的演講也會延續相同精神，並宣布美國將提供600億美元，做為印度太平洋地區各國基礎設施建設的融資額度，以削減中國「一帶一路」的影響力。

至於被中國視為「核心利益」的台灣、南海，彭斯先前曾表態，美國會充分維護與台灣的關係，「即便我們將持續遵守一個中國政策」；南海問題上，彭斯昨日也強調，南海不屬於任何一個國家，美國將持續在國際法允許的範圍內，在任何地方自由航行和飛行。

報導指出，中國國家主席習近平昨日也在巴紐會晤與中國建交的太平洋島國元首，試圖強化中國在該地區的影響力、推動一帶一路，並進一步擠壓台灣的國際空間。有分析認為，中國會透過貸款、援助等金錢外交，來吸引跟台灣建交的太平洋島國。