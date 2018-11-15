養豬大省再爆非洲豬瘟疫情 中國罕見承認「形勢嚴峻」

2018-11-15 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情持續延燒，目前已擴及17個省市，養豬大省湖北今（15）日再度發現疫情，當局近日也罕見承認「非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻」。

綜合外媒報導，中國8月出現首例非洲豬瘟疫情，至今中國31省市自治區已有過半數、共17省市出現疫情，養豬大省之一湖北省在7日首度發現疫情後，今日已傳出第3例，為湖北黃岡市浠水縣一養殖場，存欄生豬636頭，發病24頭，死亡13頭。

中國農業農村部14日在官方網站日發布「農業農村部辦公廳交通運輸部辦公廳公安部辦公廳關於切實加強生豬調運監管工作的通知」等3部門文件，罕見承認「當前，非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻，疫情在17個省分發生，已傳入南方腹地生豬養殖大省」。

今年9月初，中國官方媒體表示，僅在5個省份發現非洲豬瘟疫情，當時農村農業部也表示，疫情「總體是可控的」。但沒想到非洲豬瘟病毒之後逐漸向南移動到養豬大省。

前述「通知」指出，「據流行病學調查結果顯示，生豬長距離調運是疫情跨區域傳播的主要原因，不符合動物防疫要求以及未清洗、消毒運輸車輛具有較高的疫情傳播風險」；同時有不法分子從高風險省分違法違規調出生豬，部分地區因此出現疫情。

聯合國糧食及農業組織（FAO）8月警告，非洲豬瘟疫情可能蔓延到亞洲其他地區。