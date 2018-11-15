美軍2航母戰鬥群南海操演 動員150架軍機與1.2萬人

參與本次演練的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（歐新社）

2018-11-15 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍宣布，現在2組航艦以及約150架戰鬥機，正在中國南方海域菲律賓海一帶展開操演，展示「無與倫比的戰鬥力」。

美國海軍官網在當地時間14日指出，部署於日本的航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）、美國西岸的史坦尼斯號（USS John C. Stennis）現在正在中國南方海域菲律賓海一帶展開操演。這2艘軍艦將在這次的操演中進行陸地、空中以及反潛水艇的行動，而且動員了10艘船、約150架軍機與1.2萬名人員。

美國海軍第7艦隊副司令索伊爾（Phil Sawyer）表示，這次的操演集結了2組航空母艦群，會提供美國海軍無與倫比的戰鬥力、極大的作戰靈活度、以及覆蓋整個地區的能力。他認為演練展示了美國最強的力量，也表明美國海軍將在國際法允許的任何地方航行。

去年美國、北韓間關係緊張之際，美國海軍也曾派出3艘航空母艦展開類似的演習。

這次演習時機不僅適逢美國副總統彭斯（Mike Pence）訪問亞洲，而且美國與北韓的無核化談判也沒有取得進展，加上美、中又正因貿易問題針鋒相對，美國因此希望用這次的演練，在中國南部海域與北韓區域攻擊範圍內展示武力。