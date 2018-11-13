假消息害死人！墨國2無辜男子被當誘拐犯 慘遭活活燒死

墨西哥2名男子被誤以為是兒童誘拐犯，在假消息的蠱惑下，群眾將2人活活燒死，並拿手機拍下焚燒過程。（圖擷自The Merida Yucatan Bulletin臉書）

2018-11-13 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人手一支智慧型手機和社群媒體的流行，假新聞和假消息的傳播越來越嚴重。墨西哥普埃布拉州小鎮裡的2名男子，原本只是因為輕罪被警察拘捕，沒想到村民竟一個傳一個地將他們視為兒童誘拐犯，最後動用私刑將2人活活燒死。

據《BBC》報導，8月29日，墨國阿卡特蘭（Acatlán）小鎮的警察局門口，非比尋常地竟然有100多人聚集，除了慶典之外鎮裡從沒有這麼多人聚在一起。

路邊手工藝品店的店主科德羅（Maura Cordero）好奇地往外看去，發現警察將2名男子關進拘留所，而團團包圍警局的人群則大喊他們是綁架兒童的嫌犯。

這2名犯人分別是21歲的里卡多（Ricardo Flores），以及他43歲的農民叔叔亞伯托（Alberto Flores）。里卡多原本在250公里遠的哈拉帕城學習法律，最近剛好回來探訪親戚。當天兩人去鎮中心購物時，被居民們搭話後起了一些糾紛，因此警方以擾亂秩序的理由帶回他們。

雖然警察不斷向湧來的民眾澄清兩人不是誘拐犯，然而村民透過WhatsApp不斷以訛傳訛，這些流言包括「請大家保持警惕，因為兒童綁架者已進入鎮內」、「看來這些罪犯參與了器官販運，過去幾天裡，有4歲、8歲、14歲的兒童失蹤，其中一些孩子尋回時已是遺體，有跡象表明他們的器官被移除。」

鎮上居民馬丁內斯（Francisco Martinez）在警局外用臉書直播，呼籲大家前來幫忙，因為「綁架者現在就在這裡。」另一名男子曼努埃爾（Manuel），爬上警局旁的市政廳敲響鐘聲，提醒民眾警察就要放走「綁架犯」。

同時，第3名男子卡斯特蘭（Petronilo Castelan），則在現場使用大聲公，呼籲圍觀群眾趕快帶著汽油來，對兒童誘拐犯處以火刑。

片刻之後，村民成為暴徒衝進警察局的拘留所，將里卡多與叔叔亞伯托拖了出去拳打腳踢，再把汽油澆到他們身上點火。目擊者透露，里卡多可能是被毆打致死，但他的叔叔是被活生生燒死的，因為火焰在他身上燃燒時，亞伯托的四肢仍然在掙扎。

2人死後，焦黑的遺體放在原地2個小時左右，直到州檢察官趕來後，空氣中仍然瀰漫著汽油的味道。里卡多的祖母到現場時，悲憤地對正要離開的群眾怒吼：「看看你們對他做了什麼！」

全案經過調查後，共有5人被控犯下煽動犯罪，另外還有4人涉及了謀殺罪，但目前只有涉嫌煽動人群的馬丁內斯、卡斯特蘭、曼努埃爾被捕，其餘嫌犯仍然在逃。