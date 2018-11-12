聲援中國佳士科技工運 至少10大學生遭綁架失蹤

佳士工人聲援團不斷發出聲援者遭逮捕的訊息，中國警方並衝進北大校園逮捕聲援學生。（圖擷取自twitter）

2018-11-12 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳佳士科技工潮在今年8月24日受到當局強力鎮壓之後，連續傳出聲援大學生遭警方帶走，據報導，截至目前已有至少10名大學生被帶走後失蹤，而其中有5名是北京大學學生，1人更在校園內被毆打後帶走。

綜合媒體報導，北大聲援佳士科技工運的藥學院學生張聖業，在11月9日被同學目睹，在校園內遭到到一群身分不明的黑衣人毆打後強行帶走；學生們懷疑，是「北大校方默許警方綁架」，正強力協尋中。

昨天下午，《佳士工人聲援團》在網上發緊急協詢，指2名聲援者唐向偉被逮，晚間，再發文指又有3名聲援團成員被捕，其中1位是北京人民大學的畢業生吳家偉。

除了張聖業之外，還有4名北大畢業生，孫敏、宗揚、梁曉剛及王貴霞，則分別在北京、上海及廣州的寓所，被破門而入的警方帶走，在廣東還有5名聲援學生被捕，另在廣東也有多名聲援工人的人社運人士被捕，累計從7月27日中國當局開抓捕佳士科技工會成員之後，又逮捕多位聲援人士，已有多人被捕，佳士工人聲援團發起人沈夢雨已被綁架近3個月，聲援團另一名成員岳昕失蹤已經超過2個月。