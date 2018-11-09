「雙11」銷售總額再創新高？ 阿里巴巴：有信心

阿里巴巴「雙11」消費力比「美國黑色星期五」高2倍，2018年更預計再創新高。（路透）

2018-11-09 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，11月11日被稱之為光棍節，過去人們會慶祝單身，自阿里巴巴多年前在光棍節推出「雙11」購物優惠活動後，每年都會颳起全球購物風潮，當日消費量更是「美國黑色星期五」的2倍以上，2天後的「雙11」購物節，阿里巴巴更表示有信心再創新高！

綜合外媒報導，阿里巴巴董事長馬雲在創立公司時，從「美國黑色星期五」中得到靈感，便在2009年11月11日舉辦「雙11」購物優惠活動，早期打著「為慶祝單身，用購物來犒賞自己」的口號吸引消費者，但「雙11」當天的購物優惠從沒限制任何身分，所有人都能享有折扣。

《彭博》報導，阿里巴巴在「雙11」的銷量主要集中在購物網站「淘寶」和「天貓」，一整天的成交額更比從感恩節開始，經黑色星期五到網購星期一結束，為期5天的「美國黑色星期五」還高出2倍多，2017年「雙11」當日的成交金額約人民幣1682億元（約台幣7494億元），已然成為全球性的購物節。

《CNBC》今年的「雙11」購物節面臨中國股市下跌及美國貿易處境艱難，可能讓消費者卻步，阿里巴巴執行長張勇對此表示，可以從數據上密切關注各類別的消費情形，但總體來說並不擔心這個狀況，他認為年輕人身處在新時代，喜歡花錢來享受更好的生活品質，阿里巴巴更估計，2018年「雙11」可能會刷新史上最高紀錄。

馬雲先前已宣布將退位給張勇，2018「雙11」購物節將成為馬雲最後一次以董事長身分出席雙11盛典，當天除了阿里巴巴會給予消費者優惠值扣外，近年更增加了許多對手，包括京東直銷公司、唯品會及亞馬遜公司等，要來搶「雙11」購物節商機。