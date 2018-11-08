英救護車團隊爆醜聞 性騷女救護員 想升職就要上床

2018-11-08 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國西南部救護車系統（South Western Ambulance Service，SWASFT）近日被爆出性醜聞，團隊中有長期對女救護員性騷擾的陋習，甚至有受訪者透露指出，「如果我想升遷或加薪，那麼就得需要提供性服務」。目前SWASFT內部成立調查小組，針對這起醜聞進行調查，並誓言要掃除組織內部對女性的欺凌或騷擾問題。

綜合外媒報導，英國國民健保署（NHS）在2017年的一份調查報告發現，有24％的救護服務員工表示他們曾經遭受欺凌或是性騷擾事件，對此，SWASFT開始進行內部審查，一份最新的獨立報告就指出，SWASFT救護員性騷問題早已是常態，新進的救護員，尤其是女性，不僅要接受專業救護訓練，還得接受上面的人「特殊教育」！

不少匿名受訪者表示，女性救護員在這個團隊會被戲稱為「鮮肉」（fresh meat），，團隊裡面甚至有「男孩俱樂部」（boys club），時不時對女性開黃腔、亂摸非禮已經見怪不怪，有時還會強迫女性一起看色情片，要求模仿性愛動作等等。尤其是新進女救護員，長官甚至會直接施加權力「公開調情」，明示或暗示發生關係，有受訪者就無奈表示，「要是想在職涯過得更好，就有提供性服務的必要」。

救護服務系統的首席執行長文曼（Ken Wenman）表示，這分獨立報告的審查結果對他而言，是這20年來最重要的資訊。他也稱讚這些跳出來披露事實的人十分勇敢，也承諾將全力改變內部這種陋習文化。SWASFT主席福克斯（Tony Fox）也表示，消弭性霸凌、性騷擾，是他們的首要任務，期望能提供工作人員一個被尊重的工作環境。