政治不正確！玩家在《碧血狂殺2》殺女權主義者 影片遭Youtube下架

《碧血狂殺2》玩家將殺害女權主義者的影片上傳至網路，遭Youtube下架。（圖片取自「Red Dead Redemption 2」臉書）

2018-11-08 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕以《俠盜獵車手》系列享譽全球的遊戲開發公司「Rockstar Games」，本月推出的新作《碧血狂殺2》同樣受到高度關注。《碧血狂殺2》與《俠盜獵車手》皆以超高自由度與玩法聞名，如今卻有玩家把在遊戲中殺害女權主義者的影片上傳，遭Youtube強制下架。

《碧血狂殺2》時代背景設在1899年的美國，西部時代即將結束，執法人員追捕殘存的亡命之徒。為還原歷史，遊戲公司在內容中設計了爭取投票權的女權運動和女權主義情節，也因遊戲標榜著高自由度，即便會造成任務失敗，玩家仍可隨意將遊戲內的角色殺害。

Youtube最近下架了數部《碧血狂殺2》的遊玩影片，內容包括玩家殺害女權主義者，當中已至少有一部影片觀看人數破百萬，一個擁有47萬名訂閱者的頻道也因此關閉。Youtube發言人表示，「Youtube社群的原則是禁止無端暴力、裸露、危險及違法行為等內容，諸如電玩遊戲等創作雖難以評估，但當內容超越了界線且引起我們的注意時，我們會採取必要行動。」