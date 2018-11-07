在地球活了1.4億年 「長江主人」中華鱘恐10年內滅絕

儘管中國當局持續採取人工繁殖放流，意圖維持中華鱘族群，研究指出野生中華鱘恐10年內滅絕。（法新社）

2018-11-07 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕有「水中活化石」、「長江的主人」之稱的中華鱘，由於中國政府近年來在長江廣建大壩破壞棲地，數量銳減，甚至沒有監測到自然繁殖以及幼苗，已在地球上活了逾1.4億年的中華鱘，恐在未來10年內滅絕。

綜合媒體報導，中國水利水電研究院教授黃真理等人在《當代生物學》（Current Biology）期刊上發表最新研究指出，自上世紀80年代開始，中國陸續在長江流域建設水壩，使得中華鱘的生存環境每況愈下，而在三峽大壩建成後，導致水溫升高，更是對於其生態造成致命一擊，專家悲觀表示，未來10至20年內，野生中華鱘種群就會消失。

長江大壩林立 中華鱘自然繁殖消失

中華鱘為洄游魚類，親魚從近海迴遊到長江上游產卵，孵化出的幼苗順流入海，10年後再從大海返回上游尋根產卵；研究指出，長江上大壩林立，嚴重阻隔了中華鱘洄游路線，其遷移距離縮短，沒有足夠的水流刺激，其性腺發育大幅退化，因性腺成熟晚，繁殖期從60天縮短為約23天。

更為嚴重的是，在三峽大壩建成後，導致水溫升高，抑制了中華鱘的繁殖活力，使其正常繁殖期再減為13天以下，甚至0天，有效繁殖種群降低到0%到4.5%；2013年首度沒監測到自然繁殖活動，去年監測再度落空，研究人員認為，這意味著自2013年開始，原本每年都有的中華鱘自然繁殖行為，變成了偶發性事件。

研究人員強調，對三峽大壩的環評嚴重忽略了秋季水溫上升的影響，直至今日，這一點仍未引起足夠重視。

人工放流本末倒置

儘管中國當局持續採取人工繁殖放流，意圖維持中華鱘族群，但黃真理指出，中華鱘一生大部分時間都在海中，一生只進入長江一到兩次，唯一目的就是繁衍，「如果只放流但沒有自然繁殖，那中華鱘回到長江又有什麼意義？」，他強調維持野生種群的繁殖行為，是一個物種野外生存的前提條件，人工放流只能是補充，「本末倒置就失去了意義。」

黃真理估計，在2020年，野生中華鱘的數量預計僅餘100尾左右，2030年恐只剩20尾，其中雄性中華鱘的數量將為0，已在地球上活了逾1.4億年的中華鱘，恐在未來10年內滅絕。