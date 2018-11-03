川普推特PO超震撼海報 「11月5日，制裁即將來臨」

2018-11-03 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在推特放上一張耐人尋味的圖片，模仿知名美國奇幻連續劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的震撼海報形象，並在圖中寫著：「11月5日，制裁將至」（Sanctions are coming, November 5.），但並沒有描述要制裁哪個國家或組織。

綜合媒體報導，白宮在2日宣布，將要恢復2015年伊朗核協議簽署前對伊朗的全面制裁，包括能源、造船、航運和金融業，制裁將要從11月5日開始進行，與川普海報上的日期不謀而合。

川普在推特上放出模仿《權力遊戲》的海報，美國HBO播出的電視劇《權力遊戲》第1季第1集的名稱就是「凜冬將至」（Winter is coming），川普的「制裁將至」（Sanctions are coming）顯然是在模仿這句話，甚至用類似於《權力遊戲》所使用的字體。

川普推文發布的同一天，他的高級顧問宣稱他們對伊朗的「最大施壓」行動已經非常成功，並宣布美國將針對該國石油部門進行制裁，下週一（11月5日）開始生效。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和財政部長努勤（Steven Mnuchin）2日接受媒體採訪時表示，美國政府打算繼續推動制裁和其他行動，使伊朗政權無法獲得來自全球的資金。

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pic.twitter.com/nk2vKvHuaL — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2018年11月2日