BBC選百大非英語片 李安、侯孝賢、楊德昌上榜了！

楊德昌導演作品《一一》入選BBC百大非英語電影。（圖片擷取自網路）

2018-10-31 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國《BBC》過去多次邀請專家和影評人挑選出百大電影，今年邀請43個國家、涵蓋41個語系的209位影評人，選出100部最偉大的非英文電影，其中台灣的導演侯孝賢的《悲情城市》、楊德昌導演的《一一》和《牯嶺街少年殺人事件》、李安導演的《飲食男女》和《臥虎藏龍》都上榜。

《BBC》選出100大非英語電影中，分別來自24個國家的67位導演執導，涵蓋19個語系，其中有27部是法語，中文則有21部，義大利語和日語電影則分別有11部，其他入選語言電影還包括白俄羅斯語、羅馬尼亞語等。

本次台灣導演侯孝賢、楊德昌、李安都有上榜，其中以侯導《悲情城市》的18名排名最高；楊德昌的《一一》和《牯嶺街少年殺人事件》分別排25和第38名；李安的《飲食男女》和《臥虎藏龍》分別排第54名和第78名。

至於亞洲電影方面，日本導演黑澤明《七武士》被選為第1名，黑澤明的《羅生門》則排名第4名。香港導演王家衛的《花樣年華》排第9名，他的另2部作品《重慶森林》排56名、《春光乍洩》排71名。

《BBC》也表示，100大電影的榜單仍有令人失望之處，那就是女性執導或共同執導的影片很少，僅4部入選。不過《BBC》盡力確保受邀影評人的性別平衡，其中94名（45%）是女性影評人。