重慶墜江公車已定位 水深71公尺打撈難度高

中國當局表示，重慶已確定墜落長江的公車位於大橋上游約28公尺、水深約71公尺處，打撈主要難度是水域複雜、江水較深。（美聯社）

2018-10-30 00:21

〔中央社〕中國應急管理部今天發布重慶萬州公共汽車墜落長江援救進度稱，已確定墜江公車位於大橋上游約28公尺、水深約71公尺處，打撈主要難度是水域複雜、江水較深。

新京報引述應急管理部的部際聯合工作組報導，國家水上應急救援重慶長航隊等單位的專業打撈船，採用多波束聲納探測，發現一個長約11公尺、寬約3公尺物體。再經水下探測定位，確定是墜江公車。

報導稱，打撈面臨的主要難題是水域複雜、江水較深。部際聯合工作組會同現場救援指揮部，已制定車輛打撈出水詳細方案，在準確定位落水車輛位置後，先派遣潛水人員對江底車輛進行栓套固定，再利用浮吊船起吊車輛。

華龍網報導，截至29日下午2時，經當地公安機關走訪調查並綜合接報警情況，初步核實失聯人員15人（含公車駕駛1人）。萬州區已按照應急預案，正開展失聯人員親屬的心理輔導、安撫慰問等善後工作。

此外，應急救援指揮部還指派法醫、痕跡鑑定等專業人員，先採集失聯人員家屬DNA，為確認身分預作準備。目前，報案失聯人員親屬的血樣均已採集完畢。