巴西總統大選結果出爐 「巴西川普」波索納羅勝選

有著「巴西川普」之稱極右派自由社會黨籍候選人的波索納羅，獲得55%有效票，確認當選巴西總統。（歐新社）

2018-10-29 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕巴西週日舉行總統選舉第二輪投票，有著「巴西川普」之稱極右派自由社會黨籍候選人的波索納羅（Jair Bolsonaro）獲得55%有效票，確定當選巴西總統。

綜合外媒報導，本屆總統選舉引起巴西極大分裂，雙方陣營都認為若對方勝選會「摧毀巴西」，巴西選民必須在極右派自由社會黨籍候選人波索納羅，和極左派的工黨籍候選人哈達德（Fernando Haddad）之間做出選擇。

波索納羅先前曾表示，他將「清洗」巴西的腐敗政客，受到許多巴西人歡迎，同時他也將自己塑造成一個能恢復巴西街頭安全的強硬派候選人，並表示他的政府將放寬槍枝所有權和有關攜帶槍枝相關法律。針對經濟政策部分，波索納羅則是承諾減少國家對經濟的干預，且他建議巴西退出2015年《巴黎協議》，認為加入此協議將會影響巴西在亞馬遜地區的主權。

最後開票結果顯示，波索納羅以55%得票率勝過哈達德的45％，確定成為新任巴西總統。波索納羅在發表勝選感言時強調，他一定會捍衛憲法、民主及自由，他更強調：「這不只是一個政黨或一個人的宣言，這是在上帝前的誓言」。