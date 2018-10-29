玻璃心碎一地！推特列台灣為國家 中國網友崩潰了

中國網友不滿推特將台灣列為國家，玻璃心碎一地。（美聯社）

2018-10-29 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名社群媒體「推特」近期內讓中國網友氣得七竅生煙，他們在註冊完推特後發現，在「coutnry（國家）」欄位中有「台灣」的選項，直批推特「常識沒有嗎？」被台灣網友讚道「一邊一國沒有懸念」。

中國網友在不公開臉書社團「帝吧中央集團軍」貼出擷取圖片，當中能見推特將台灣、澳門、香港均列為國家，該名網友對此指出，「今天註冊Twitter（推特）時發現的，有病吧？常識沒有嗎？」事件引發中國網友熱議。

經實證，外國社群媒體有時為迎合不同國家，因此在翻譯版的網頁中，會作出符合該國需求的調整，以推特電腦版而言，中文頁面顯示的是「國家/地區」，在英國頁面中則為「coutnry（國家）」，香港與澳門均被附註「SAR China（中國特別行政區）」，而台灣則是「Taiwan」。

許多台灣網友知悉此事後，均感到推特的設定相當正確，紛紛留言指出「沾污完fb又去搞twitter？」、「支共奴是不允許用推特的」、「只有國家才能選總統，常識沒有嗎」、「註冊個毛？習大大不是不給上」、「被共產黨洗腦幾十年，該去看腦科了」。