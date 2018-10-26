全球首次！AI創作肖像畫 佳士德拍賣1334萬元成交

人工智慧（AI）繪製的肖像畫《貝拉米畫像》（Edmond de Belamy），25日在佳士德拍賣會上以43.2萬美元（約新台幣1334萬元）的價格拍出。（法新社）

2018-10-26 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕紐約佳士德25日舉行「Prints & Multiples」藝術拍賣會，首次將一幅以人工智慧（AI）繪製的肖像畫，用43.2萬美元（約新台幣1334萬元）的價格拍出。

綜合外媒報導，這幅名為《貝拉米畫像》（Edmond de Belamy）的畫作，是由來自巴黎的團隊「Obvious」，以「生產式對抗網路」（GAN）演算法分析製成，成為首個出現在佳士德拍賣會上的「AI藝術品」。佳士德預估《貝拉米畫像》最高應可拍出1萬美元（約新台幣31萬元），最後這幅畫像以43.2萬美元（約新台幣1334萬元）落槌，遠高於先前預估的價格。

「Obvious」由3位巴黎藝術家在2017年聯合創立，該團隊以生成式對抗網路演算法，分析1.5萬張14至20世紀的繪畫，學習風格演變，並「生產」出「AI藝術品」。值得注意的是，畫作右下角留有一道數學方程式，為團隊當時運用AI技術完成畫作時，所使用的公式。

這場拍賣會的主辦人、佳士得專家勞埃德（Richard Lloyd）說，這幅肖像畫「就像我們250年來所販售的那些藝術品」，並有可能影響未來的藝術市場。