安倍25日訪北京 專家：各取所需、關係仍脆弱

日本首相安倍晉三（見圖）將於25日抵達北京。雖然這是7年來他首次以領導人身分正式訪問中國，安倍晉三也有意提升中日關係，然而有專家表示，兩國關係仍脆弱。（美聯社）

2018-10-24 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三將於25日抵達北京。雖然這是7年來他首次以領導人身分正式訪問中國，安倍晉三也有意提升中日關係，然而有專家表示，兩國關係仍脆弱。

綜合媒體報導，安倍晉三預定25日至27日訪問中國3天，中日兩方這次都把「中日友好條約」40周年當作重拾友誼的契機，安倍晉三將出席《中日和平友好條約》40周年紀念儀式，並分別和中國國家主席習近平、中國總理李克強進行會談。日媒《共同社》報導也指出，安倍晉三希望將兩國關係提升到不同階段。

然而，這些不代表中日關係會順利步上正軌，如英國廣播公司（BBC）形容中日關係現在走到一個「矛盾而微妙」的階段；中國北京大學教授梁雲祥表示，現在中日雙方雖有意願改善彼此的關係，然歷史問題和領土爭議等矛盾依然存在、只是被暫時擱置在一旁，雙方若爆發東海、南海、台海等領土爭議，關係仍脆弱。且這次安倍來訪僅限於經濟合作、部分的民間交流，認為中日彼此只是剛好「各取所需」。