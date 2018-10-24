拿假貨辦展覽 草間彌生、村上隆擬控告中國展方

作品在中國遭侵權，草間彌生擬對中國展方提出刑事訴訟。（路透）

2018-10-24 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國屢發生侵權事件，日媒今（24）日獲悉，有中國展方打著享譽全球的日本現代藝術家草間彌生和村上隆旗號，在中國各地舉辦展覽，展出大量贗品。草間彌生和村上隆擬對中國展方提出刑事訴訟。

日經中文網報導，草間彌生的代理律師小野寺良文表示，這場假展覽今年4月以來至少已在深圳、廣州、武漢及上海舉辦。展名為「草間彌生×村上隆藏品雙聯展」，展出大量冒充「波點女王」草間作品的繪畫和雕塑等，只有上海的展覽需要買票，單人票60元人民幣（約新台幣267元），親子票（1大人1小孩）100元人民幣（約新台幣445元）。

但草間彌生和村上隆都未參與這些展出作品的創作，作品被認為是贗品。草間和村上二人均主張「此舉侵犯了自身的著作權並違反中國法律」，討論對展覽策劃公司提起刑事訴訟等。

草間方面認為，中國展方擅自在各會場型展覽，針對9月中旬開始的上海展，已經向會場方面寄送了警告書，迫使展覽中止，計劃調查實際情況，確定責任者後，將從刑事和民事層面推進法律程序。村上的代理律師上山浩也表示，「性質十分惡劣，討論採取同樣的應對措施」。

報導指出，在中國，日本動漫的山寨作品橫行，日本企業等的著作權和商標，其智慧財產權被侵犯的情況屢見不鮮，制定應對措施成為當務之急。報導稱，這次中國擅自舉辦「虛假展覽」的做法十分大膽。