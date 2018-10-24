CNN盤點9座世界長橋 港珠澳大橋第6、台灣橋樑排第2！

CNN盤點目前全球最長的9座橋樑，台灣的橋樑也上榜，「彰化－高雄高架橋」名列第2。（資料照）

2018-10-24 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕全球最長跨海大橋、全長55公里的港珠澳大橋昨天開通，為粵港澳三方在一國兩制下首度攜手打造的重大交通建設，引發關注。美國有線電視新聞網（CNN）22日盤點目前全球最長的9座橋樑，港珠澳大橋名列第6，其中也有台灣的橋樑上榜。

CNN列出圖表，目前世界上最長的橋樑為中國的「丹昆特大橋」。維基百科記載，丹昆特大橋是京滬高速鐵路江蘇段一座長達164公里的高架橋，東起蘇州崑山市，西到鎮江丹陽市，於2011年開通。

排名第2的為台灣的「彰化－高雄高架橋」。它是台灣高鐵的重要路段，經過彰化縣八卦山到高雄左營，全長約157公里。

第3至第5名為滄德特大橋、天津特大橋及渭河特大橋，均位於中國。第7到第9名為分別為泰國邦納高速公路、北京特大橋及美國龐恰特雷恩湖橋。

CNN特別報導名列第6的港珠澳大橋，指港珠澳大橋耗時9年建造，成為世界最長的跨海大橋，使香港與珠江三角洲西部間的旅行時間，從3小時大幅縮短到30分鐘。然而此橋樑對白海豚生態造成影響，也在香港引起激烈批評，香港人幾乎沒有公眾的需求，或對澳門或珠海有更多的興趣，並擔心將被來自中國的遊客給淹沒，也更接近北京的控制。