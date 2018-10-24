赫爾辛基首次峰會後 川普蒲亭約下月巴黎再會

2018-10-24 04:52

〔中央社〕官員表示，美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭計畫下月11日在巴黎會面。這將是兩人7月在赫爾辛基舉行首次高峰會後首度會晤，當時峰會引發鋪天蓋地的批評，川普被批討好俄國。

蒲亭在莫斯科會晤川普的國家安全顧問波頓（John Bolton）後，雙方官員表示，已就下月11日在巴黎晤談達成初步協議，詳細的安排正在進行中。

根據克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov），川普和蒲亭都打算前往巴黎參加一次世界大戰終戰一百週年紀念活動，並計畫在場邊舉行雙邊會談。

波頓在與蒲亭會談後告訴記者，川普希望在巴黎會見蒲亭，確切的安排正在進行中。川普也在華盛頓表示，他可能在下月會見蒲亭。

蒲亭和川普已多次在多邊會議場邊會面，但7月在芬蘭首都赫爾辛基舉行兩人的首度高峰會。

會後，川普的民主黨對手和一些共和黨人士指責他未能勇敢面對蒲亭，尤其是俄羅斯據稱干預2016年美國總統大選一事。

川普會後在與蒲亭聯合舉行的記者會，質疑美國情報機構對於俄國曾試圖影響這項選舉的發現。莫斯科否認干預美國選舉。

已故的共和黨籍參議員馬侃（John McCain）當時表示，這是「記憶中美國總統最丟人的表現之一，過去從沒有一位總統在暴君之前如此貶抑自己」。