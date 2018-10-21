千名宏都拉斯人擠在墨瓜邊境 跨國大橋爆衝突

有上千名中美洲移民紛紛「出走」，日前湧入墨西哥和瓜地馬拉邊界的跨國大橋，想藉此前往美國，然而在橋上和墨西哥警方爆發衝突。（歐新社）

2018-10-21 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕有上千名中美洲移民紛紛「出走」，日前湧入墨西哥和瓜地馬拉邊界的跨國大橋，想藉此前往美國，在橋上和墨西哥警方爆發衝突。美國川普再次強調，自己會採取強硬手段阻止這些移民北上。

綜合媒體報導，於當地時間19日中午，瓜地馬拉突然打開墨、瓜邊境跨國大橋的閘門，以致大量的宏都拉斯人民爭先恐後地往前衝，橋上瞬間擠滿上千人。墨西哥的鎮暴警察在另一側祭出催淚瓦斯和橡皮子彈，移民則向警察投擲石塊，導致數位移民、警察和記者受傷。

有宏都拉斯難民表示，要做出離鄉這個決定並不容易，然而2017年總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）連任後，國內民不聊生、貧富差距增加、失業率居高不下，再加上當地暴力犯罪嚴重，逼得他們不得不出逃，最終目的地是美國。

川普表示，非常不歡迎中美洲的非法移民，若難民再持續北上，會調動軍隊封鎖邊境，並中止對中美洲國家的金援；墨西哥當局則於20日晚間發出聲明，日前已有2500名的宏都拉斯人民被遣送或自願回國。

圖為跨國大橋的空拍照。（歐新社）