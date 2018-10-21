氣候異常！沙漠之國卡達鬧淹水 1天下完1年雨量...

昨日卡達首都杜哈（Doha）一天下完了一整年份的雨量，造成大範圍淹水，房子、車子與商店都泡在水中。（法新社）

2018-10-21 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家卡達為熱帶沙漠性氣候，但昨（20）日卡達首都杜哈（Doha）一天卻下完了一整年份的雨量，造成大範圍淹水，房子、車子與商店都泡在水中，學校也因此停課，甚至打亂了航班。

綜合外媒報導，《半島電視台》（Al-Jazeera）的氣象學家施特夫．高堤耶（Steff Gaulter）於推特發文，據英國民航局資料顯示，杜哈的平均年雨量為77毫米，而其郊區阿布哈穆爾（Abu Hamour）昨日雨量達到84毫米，創下該區十月份雨量紀錄。

由於大雨，卡達航空不得不改變數個航班的降落機場，但卡達與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國處於斷交狀態，無法使用這兩國的領空，因此只能讓班機從科威特與伊朗繞遠路。卡達航空也向旅客表示，未來一陣子班機起降可能會誤點。

報導提到，對卡達狠得牙牙癢的沙國去年6月聯合其他國家與卡達斷交，今年8月甚至還在兩國邊界開挖「薩爾瓦運河」（Salwa Canal），目的是讓卡達四面環水變成孤島，惡整鄰居不擇手段。而淹水雖然造成不便，但有些卡達居民倒是感到很新奇，對各種災情一笑置之。甚至還有卡達國民在網路上藉此反諷沙國：「多虧這次淹水，運河已經沒路用了。」

有卡達國民在網路上藉淹水反諷沙國：「多虧這次淹水，運河已經沒路用了。」（法新社）

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