氣候異常！沙漠之國卡達鬧淹水 1天下完1年雨量...

2018-10-21 15:44

〔即時新聞/綜合報導〕中東國家卡達為熱帶沙漠性氣候,但昨(20)日卡達首都杜哈(Doha)一天卻下完了一整年份的雨量,造成大範圍淹水,房子、車子與商店都泡在水中,學校也因此停課,甚至打亂了航班。

綜合外媒報導,《半島電視台》(Al-Jazeera)的氣象學家施特夫.高堤耶(Steff Gaulter)於推特發文,據英國民航局資料顯示,杜哈的平均年雨量為77毫米,而其郊區阿布哈穆爾(Abu Hamour)昨日雨量達到84毫米,創下該區十月份雨量紀錄。

由於大雨,卡達航空不得不改變數個航班的降落機場,但卡達與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國處於斷交狀態,無法使用這兩國的領空,因此只能讓班機從科威特與伊朗繞遠路。卡達航空也向旅客表示,未來一陣子班機起降可能會誤點。

報導提到,對卡達狠得牙牙癢的沙國去年6月聯合其他國家與卡達斷交,今年8月甚至還在兩國邊界開挖「薩爾瓦運河」(Salwa Canal),目的是讓卡達四面環水變成孤島,惡整鄰居不擇手段。而淹水雖然造成不便,但有些卡達居民倒是感到很新奇,對各種災情一笑置之。甚至還有卡達國民在網路上藉此反諷沙國:「多虧這次淹水,運河已經沒路用了。」

In the end then, 84mm of rain recorded in Abu Hamor. Not bad when the annual average is 77mm. Most ever recorded in the month of October according to the Civil Aviation Authority.