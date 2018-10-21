霸氣免錢！家屬放棄治療... 任性醫師帶嬤回醫院治癒

2018-10-21 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州有一名「任性」的醫師，將被家屬放棄治療的老婦硬接回醫院，甚至開口不收他們的醫藥費，事件在網路流傳，感動大批網友。

據《人民日報》報導，6月時，一名71歲的老婦人因為跌倒右腿骨折被送到中國杭州富陽江南醫院，經過診斷，這名老婦人身體底子本就差，心、肺不好，且還有多處骨折舊傷，收治患者的院長楊力判斷，老婦人得先把身體調養好，才能進行右腿骨者的手術，前前後後得住院至少1個月，但不到10天，家屬就決定放棄治療，要求出院，楊力只好尊重家屬意見，6月27日親自護送老婦人回家，但眼前的一幕讓他內心掙扎萬分。

「老人住的地方就是一個以前人家用來堆柴火的棚屋，昏暗又悶熱，設施非常簡陋，只有一張硬板床。」楊力想到正值酷暑，在這樣的環境，若又沒有妥善的護理，很容易出現各種併發症，而當老婦到家，要被抬下擔架時，老婦緊抓著擔架不想離開，更加刺激到楊力的內心，心疼極了的楊力當場向家屬允諾，如果是因為醫藥費，可給予免費治療，不過家屬婉拒了。

但那一幕緊緊烙印在楊力心中，楊力實在無法對老婦置之不理，回去後又打了2次電話勸說家屬，才終於獲得同意，那一夜楊力趁夜難眠，不斷想起當天的情景，「要是不把她接回醫院治療，我過不了自己這一關」，隔天早上8點，「任性」的楊力就立刻把老婦帶回醫院。

老婦的女兒、目前無業的梁姓女子說，家中的經濟落在2個在造紙廠工作的哥哥身上，每月工資只有2、3千元人民幣（約9千至1萬3千元新台幣），負擔不起高額的醫療費用，他們掙扎好幾天後，不得已才決定讓母親提早出院，後來楊力允諾提供免費治療時，除經費問題，他們還考量到，「我媽媽有點老年癡呆症，神智有時不清醒、會習慣性地喊叫，吵到周圍的人，有時甚至還會打醫護人員，我們實在覺得過意不去」，沒想到楊力這麼熱心，梁女感激地說，「欠的這人情是怎麼也還不上了」。

老婦重回醫院後接受了妥善的治療，動了7、8次的手術，目前已能行走，並回家休養，在楊力的堅持與努力下，治療費真的分毫不收，全由醫院負擔，因為老婦的故事，醫院也很支持楊力的想法，為此成立了救助金，將幫助更多有困難的病人。