美將退《中程飛彈條約》 俄議員批：推動世界重回冷戰

俄羅斯總統普廷曾警告過，如果有國家不喜歡《中程飛彈條約》並且選擇退出，他們也將會立即採取措施。（歐新社）

2018-10-21 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布，由於俄羅斯違反條約內容，所以美國選擇退出《中程飛彈條約》，引發全球一片譁然；俄羅斯外交部對此回應，美國妄想建立「單極世界」，俄議員也批美國此舉正在推動世界重回冷戰。

綜合外媒報導，川普今天在內華達州對媒體證實將退出《中程飛彈條約》，川普指出：「我們是留在協議的一方，我們遵守協議內容，但遺憾的是俄羅斯沒有依約遵守，因此我們將終結並脫離這項協議。」川普進一步批評歐巴馬政府，聲稱俄羅斯多年來一直違反協議內容，「我不知道為什麼歐巴馬總統沒有談判或退出協議」。

俄外交部消息人士對此回應不意外，表示美國早已為此準備多年，故意一步一步地破壞條約的基礎，他們認為美國此舉的主要動機是幻想要建立單極世界，但俄羅斯外交部

強調，這不可能實現。

俄羅斯議員普什科夫（Alexey Pushkov）在推特上指出，美國退出《中程飛彈條約》之舉是繼2001年美國退出《反彈道飛彈條約》之後，對世界整個戰略穩定體系的又一次重大打擊，他痛批：「美國正在推動世界重回冷戰」。

俄羅斯總統普廷曾警告過，如果有國家不喜歡《中程飛彈條約》並且選擇退出，他們也將會立即採取措施。

1987年12月8日，當時的蘇聯領導人戈巴契夫與美國總統雷根在華盛頓簽訂了《中程飛彈條約》，條約規定雙方須全部銷毀所擁有的中程飛彈及其發射裝置和輔助設施，是戰後美蘇雙方談判歷史上所達成的第一個真正減少核武器數量，並徹底取消一個核武器等級的條約。