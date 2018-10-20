掉進30公尺礦坑受困48小時 他餓到殺了3條響尾蛇來吃

美國亞利桑那州62歲男子沃德爾，從30公尺深的礦井垂降到一半時跌落並摔斷雙腿。受困48小時期間，他在礦坑裡殺了3條響尾蛇果腹。（美聯社）

2018-10-20 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州62歲男子沃德爾（John Waddell），15日前往廢棄礦坑尋找黃金和貴金屬，他從30公尺深的礦井垂降到一半時跌落並摔斷雙腿，整整受困48小時。沒帶食物和水的他為了能夠活下去，在礦坑裡殺了3條響尾蛇來止飢。

據《BBC》報導，沃德爾出發前曾致電給朋友施拉德（Terry Schrader），除了告知自己的行程之外，也拜託施拉德若他16日沒有回來，就要麻煩施拉德前去礦坑找他，結果沃德爾真的沒有回來。

施拉德感到事情不妙，17日跑到鳳凰城西北方145公里處的礦井查看時，才剛停車就聽到沃德爾的求救聲從礦坑底下傳來。由於當地相當偏遠沒有訊號，他甚至必須開出沙漠才能打電話請求幫助。

施拉德說，他感到相當內疚，因為自己沒有早一點去找沃德爾，而從垂降扣環的狀況看來，沃德爾可能在離礦井底部12公尺至15公尺高的地方摔落。

救援人員到場後，花費6個多小時才把沃德爾救出，垂吊上來時他痛得大叫，原來沃德爾不僅嚴重脫水、手部擦傷，踝關節和腿部也都骨折，兩個人工膝關節還壞了一個。

沃德爾在艱困情況下撐過48小時獲救，送醫治療後另一名友人巴洛斯基（Mike Balowski）前去探病，透露沃德爾可能是因為飢餓才會殺蛇。亞利桑那州野生動物官員指出，州內共有13種響尾蛇，只需咬一口即可殺死成年人。