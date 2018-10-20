31年前一封密函…英解密：李嘉誠「強烈反共」

英國解密30多年前李嘉誠下屬寫給英國政府的密函，指出李嘉誠強烈反共。（美聯社）

2018-10-20 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕儘管已在今年5月正式退休，香港首富李嘉誠的一舉一動仍是全球焦點，而近年來他頻頻拋售在中國、香港的資產，讓他與「撤資」二字劃上等號。英國檔案處近期解密一份1987年的「李嘉誠檔案」，顯示一封李嘉誠當年下屬寫給英國政府的密函中，竟稱李嘉誠是「強烈反共」，讓社會各界相當驚訝。

英國檔案處上月解封的檔案中，有一個名為「香港領袖：李嘉誠」的檔案。檔案指出，1987年李嘉誠訪問英國，當時，李嘉誠下屬、和黃歐洲董事總經理德溫特（Lord Derwent）安排李嘉誠分別和時任首相柴契爾夫人及商貿部官員會面。此外，檔案載有一封德溫特寫給時任英國貿易及工業大臣的密函。

信中提到：「他（李嘉誠）很清楚自己是中國人，而且對此感到驕傲，當然他強烈反共，而且對北京的官僚制度評價甚低。他同時是一位絕對現實主義者，與中國政府高層的關係甚佳，並於其家鄉捐建一所大學，而且與中國官員進行緊密合作。」

對於李嘉誠被指「強烈反共」，長和集團發言人表示，這封信函已經是30多年前的事，也只是德溫特的個人意見。在公司制度中，德溫特並非直接向李嘉誠匯報，李嘉誠不但對該信函內容毫不知情，信件也没有副本抄送給李嘉誠。發言人指出，「李嘉誠的為人大家都清楚，不用多說」。