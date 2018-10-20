不運動對健康的危害 美研究：比抽菸、心臟病、糖尿病更糟

美國克里夫蘭醫學中心研究團隊發現，不運動對健康所造成的風險，竟比抽菸、心臟病、糖尿病還要嚴重。（美聯社）

2018-10-20 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州克里夫蘭醫學中心心臟病專家賈伯（Wael Jaber），在率領研究團隊進行調查時發現，不運動對健康所造成的風險，竟比抽菸、心臟病、糖尿病還要嚴重。

據《CNN》報導，該研究刊登在JAMA Network Open期刊上，回顧了從1991年1月1日至2014年12月31日期間，在克里夫蘭醫學中心接受運動試驗的12萬2007名患者，進而衡量運動健身的益處和死亡率之間有什麼關係。

賈伯指出，不運動的受試者在跑步機上或運動壓力測試中所進行的不適評估，竟然

比高血壓、糖尿病或抽菸者更糟糕，這是他們從來沒有見過如此客觀又明顯的數據。

賈伯表示，研究還顯示運動會延長壽命，而有氧運動更是好處多多，研究人員一直擔心那些做太多鍛鍊的受試者死亡風險可能會更高，但結果並非如此。賈伯說，運動或健身的頻率不會讓你面臨更多風險，「超級鍛鍊者」仍然有較低的死亡率。

賈伯說，那些久坐不動者的死亡相關風險，竟比頂尖運動員高出500％、比平常有在運動的人多出390％倍。賈伯強調，研究人員現在必須向大眾傳達這樣的風險：「不運動應該被視為和高血壓、糖尿病、抽菸等危險因素一樣。」賈伯指出，久坐不動應該被視為一種疾病，而處方就是「運動」。