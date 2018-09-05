世衛最新研究：全球逾14億人運動量不足

世界衛生組織（WHO）的最新調查指出，全球超過14億成人運動量不足，罹患心血管疾病、第2型糖尿病及癌症的風險也會隨之升高。（美聯社）

2018-09-05 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）5日公布研究結果，指出全球超過14億成人運動量不足，如此罹患心血管疾病、第2型糖尿病及癌症風險更大。

綜合媒體報導，世衛此次蒐集了近200萬個成年人的數據，參與者擴及168個國家。數據顯示，全球約有1/3的成年女性和近1/4的成年男性缺乏運動，相當於全球有超過1/4、共14億的成年人運動不夠。

英國科學雜誌《柳葉刀．全球健康》（Lancet Global Health Journal）也有研究報導，全球運動量不足的情形持續惡化，此現象自2001年後便不見改善，2010年成人運動量不足的比例佔全球23.3%，到2016年已超過25%。其中，高收入國家可能因職業型態多久坐不動、人們以汽車代步，成年人運動不足的人口比例是發展中國家2倍多，以科威特（67%）、德國（42%）、義大利（41%）等缺乏運動的比例最高。

世衛呼籲，成人一週至少要有150分鐘「中等強度」的運動，如游泳、快走，或75分鐘的「高強度」運動，如足球、慢跑，低於這項標準便會被視為運動量不足，民眾罹病的機率也相對增加。