療情傷！攝影師花10年拍1000個與前女友相似的女孩

森本洋輔說:「這女孩當時坐在公園，邊聽隨身聽邊喝咖啡，回家後我把照片洗出來，發現她略帶悲傷的表情，和我前女友很像」。（圖取自森本洋輔Twitter）

2018-10-19 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本攝影師森本洋輔前後花了10年時間，集結了1000張陌生女孩照片成「10 YEARS AFTER」系列，而原來每張照片背後竟然有著「失戀療傷」的故事。

森本洋輔的一系列照片，都是以18~25歲的黑色頭髮、大眼睛女孩為主角，而通常女孩們都穿著簡單樸素、不太化妝，臉上甚至帶著一點淡淡的哀傷。原來這些女孩的共同特徵都是與森本洋輔的前女友相似。

森本洋輔介紹他的第一張照片時說：「這女孩當時坐在公園，邊聽隨身聽邊喝咖啡，回家後我把照片洗出來，發現她略帶悲傷的表情，和我前女友很像」。自此之後就開始在東京街頭，拍攝和他前女友氣質相似的女孩。

森本洋輔說，他大部分時間都在等待適合拍攝的對象，也經常被人拒絕，有時候出門一整天，卻拍不到一個人。

通常人們並不覺得照片中的女孩算不上十足漂亮，森本洋輔解釋，可能是因為女孩們的穿著比較簡樸，但是他心裡卻認為這些女孩特別美。

森本洋輔以底片相機拍攝，照片則是在自己家裡的暗房沖洗，每沖印一張照片需要花費一個小時。森本洋輔說，「我拍攝的目的不是記錄或研究，僅僅是希望透過攝影獲得心靈的安慰」。

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森本洋輔的Twitter

自此之後就開始在東京街頭，拍攝和他前女友氣質相似的女孩。（圖取自連州國際攝影年展官網）

森本洋輔解釋，可能是因為女孩們的穿著比較簡樸，但是他心裡卻認為這些女孩特別美。（圖取自連州國際攝影年展官網）