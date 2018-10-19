承認錄取標準不同 哈佛：這不叫歧視亞裔

在10月15日波士頓聯邦法院審理此案前，數百名亞裔學生更集體在科普利廣場遊行示威，高喊「我是亞裔，我也有夢想」、「放棄種族刻板印象」。圖為示威的亞裔學生。（路透）

2018-10-19 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學遭控招生程序疑似有種族歧視，日前哈佛大學的招生主任出面證實，常春藤學校的確對不同族裔會有不同的成績標準，但他強調，這樣的做法不是歧視。

綜合媒體報導，哈佛大學以「個性評級」作為招生考量，讓不少美籍亞裔學生忿忿不平，除了對哈佛大學提起訴訟，在10月15日波士頓聯邦法院審理此案前，數百名亞裔學生更集體在科普利廣場遊行示威，高喊「我是亞裔，我也有夢想」、「放棄種族刻板印象」。

哈佛大學的招生評分標準有4大項目，包括個人評分、學術成績、體育及課外活動。根據哈佛機構研究辦公室（Harvard’s Office of Institutional Research）的報告，指出倘若只以學術成績作為入學評量標準，申請的亞裔學生在新生中應可高達43%，然而加上課外活動與個人評分等項目後，錄取的比例大大降低。

而日前哈佛大學的招生主任菲斯蒙斯（William Fitzsimmons）在法院表示，非裔美國人、印地安人和西裔高中生的SAT分數（美國學術能力測驗和學術評估測驗）只要1100分（滿分是1600分）就可以收到招生信，但亞裔女生要1350分、亞裔男生要1380分才可以。然而菲斯蒙斯說這樣不是歧視，因為他們想要打破循環，讓部分通常不考慮申請常春藤學校的族群願意申請，以打破某種既定循環，也說明個人評分僅是評估的一個項目，並非是欺壓亞裔學生。