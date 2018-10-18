難民闖邊境川普要脅斷援助 《路透》：中美洲國家恐向中國靠攏

2018-10-18 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕大批難民人潮湧入，美國總統川普受不了啦！揚言要中南美洲國家加強管制，不然要切斷經濟援助，《路透》指出，川普該項舉動可能讓多個中美洲國家向中國靠攏。

綜合外媒報導，16日，川普在推特上連續發出多則貼文，斥責宏都拉斯等中美洲國家難民，以步行及開車的方式，擅入美國邊境，更寫道：「無法想像數千名人民，以徒步或車隊朝美國湧入，而且民主黨還不通過立法來保護國家。」

美國總統川普發表，倘若中美洲各國政府不採取行動，他將暫停對宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多各國的援助，以表現他對移民政策的強硬立場，《路透》報導，在川普發出數則貼文的幾個小時過後，宏都拉斯外交部隨後呼籲該國居民「不要參與不正當的活動」、「不要被政治運動所影響」。

宏都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）表示，難民車輛已都返回國內，政府會讓他們得到應有的幫助，埃爾南德斯上個月感嘆道：「自川普上任以來，美國對中美洲國家投入的援助已不同以往，反觀中國近年對中美洲國家頻頻示好。」《路透社》分析，中美洲國家可能會為此倒向中國，其中更包括了台灣的邦交國宏都拉斯和瓜地馬拉。

據了解，川普提到數千人民湧入，是12日從宏都拉斯汕埠出發，要到墨西哥北部邊境，企圖進入美國的移民潮，人數約有3000名。