紐約25年來首個零槍擊週末 警方讚：紐約人都該感到驕傲

上週末（12至14日），紐約警方沒有接獲任何槍擊或兇殺案的報案，是當地25年來首個零槍擊週末，紐約警方大讚是項里程碑。（法新社）

2018-10-17 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕上週末（12至14日），紐約警方沒有接獲任何槍擊或兇殺案的報案，是當地自1993年以來第一個沒有發生槍擊事件的週末，紐約市警察局長歐尼爾（James O'Neill）大讚，所有紐約人都應該為此感到驕傲。

綜合美國媒體報導，上週末紐約沒有傳出任何槍擊或兇殺案件，成近25年以來紐約最平靜的一個週末，讓紐約警方為之大振，紐約巡警主管哈里森（Rodney Harrison）在推特上表示「這是20多年來從未達成的里程碑」，警察局長歐尼爾也稱，此項壯舉令所有紐約人都該為此感到驕傲。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也在警校畢業典禮上向全體畢業生宣布好消息，他表示，對於一座擁有860萬人口的城市來說，連續3天沒有傳出槍聲，是一項「非凡的成就」。

紐約市上週最後一次槍擊事件發生在上週四（11日）上午11點30分左右，隨後整個週末期間都沒有槍聲響起，直到週一（15日）下午1點左右，才再度傳出槍擊案，近98小時沒有槍擊案，是紐約市25年以來最好的成績。

據統計今年起至10月初，紐約市一共發生了600起槍擊事件，與去年同期相比下降約3%。