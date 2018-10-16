糖尿病童賣南瓜買服務犬 背後故事有洋蔥！

美國一名小男童因為患有糖尿病，必須隨時監控血糖。（圖擷自臉書）

2018-10-16 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名小男童因為患有糖尿病，必須隨時監控血糖，所以要在服務犬陪伴下才能搭校車上學。他因此決定透過賣自種南瓜，來籌錢購買服務犬，網友們在得知小男孩的處境後，善款不斷湧入，金額很快就湊足。

綜合外媒報導，美國密西根（Michigan）一位6歲小男孩伊恩（Ian Unger）因為患有1型糖尿病（Type-1 diabetic），終身都需要追蹤血糖。由於身體因素，伊恩需要在身旁有服務犬的陪同下才能搭乘校車，這樣服務犬可以隨時監測小男孩血糖狀態。但一隻訓練過的服務犬要2.5萬美元（約77萬），伊恩因此決定透過賣南瓜來籌錢。

由於伊恩一家過去就有在後院種南瓜，他因此在臉書賣自種南瓜，結果短短幾天內就賣出150多顆。而且還有不少網友在得知他的故事後，向他們一家人捐出善款，募款專頁成立4天後就募得2.2萬美元（約67萬新台幣），已經超過他們所需的2萬美元。

許多網友也在臉書鼓勵伊恩，「好好加油！」、「雖然我們無法買你的南瓜，但我們願意資助你買一隻服務犬。」、「希望你能快點與你的狗狗見面。」