秘密揭曉！國民女兒登日本74家報紙頭版藏玄機

木村拓哉15歲女兒木村光希15日登上日本74家報紙頭版全版廣告。（圖擷取自日本新聞協會）

2018-10-16 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名影星木村拓哉15歲女兒木村光希（Koki），被稱作「日本國民女兒」，今年5月出道當模特兒，昨（15日）登上日本74家報紙頭版全版廣告，但由於每個廣告只有出現木村光希的頭像和1個日文字，讓人無法理解廣告內容，在日本引發熱議。原來這份廣告將日本全國74份報紙上的每個字連接起來，就是完整的一句話，在平成最後一個秋天，向愛好報紙的人們喊話。

綜合媒體報導，15日日本全國刊登頭版全版廣告，每張報紙廣告右上角還登載了不同的1個日文平假名，另外也有木村光希讀著這些字的口型，按照順序將每個文字連接起來就能了解廣告意涵：「我還不了解這個國家和這個世界的事情去了解吧，為了變強大；去了解吧！為了向前邁出一步；去了解吧！為了守護自由；用報紙來開創未來吧！」

原來這份為日本新聞協會每年10月15日「新聞週間」的活動宣傳，在平成最後一個秋天，日本報業面臨寒冬，寫給讀者的誠摯告白，報紙還是努力撐著、活著，希望全日本的人民能夠依舊喜歡、支持報紙，明年換上新年號，還請多多指教。

相關連結：

日本新聞協會