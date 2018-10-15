南韓去年451高中以下學生自殺未遂 小學1年級也輕生

南韓去年有451名高中以下學生自殺未遂，還有小學1年級的嘗試輕生。韓國學生大考示意圖。（法新社）

2018-10-15 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓由於學習壓力過大，以及與家人或朋友關係緊張等原因，導致越來越多學生自殺，光是去年就有451名高中以下學生自殺未遂，創下歷史新高，甚至還有小學1年級的嘗試輕生。

據《韓國時報》報導，南韓2011年有37名高中以下學生企圖自殺，2015年達到258人，去年更繼續攀升。然而，這項統計只是基於學生向學校提交的報告，因此專家擔心未披露的案件將遠遠超過目前的數字。

實際計算去年自殺未遂的451名高中以下學生，有213人是高中生，占了47％，而小學生人數有所增加，從2016年的19個，攀升至去年的36個，其中有4人在小學一年級到小學三年級之間。

在自殺未遂的案例之外，自殺身亡的高中以下學生人數也在增加，從2015年的93人到2016年的108人，去年則是114人，其中有5名是小學生。

專家認為，這是因為許多學生都面臨著心理問題的危機，而且從很小的時候就感到壓力，但沒有人有機會去諮詢，畢竟大部分學生都來自雙薪家庭，父母都要工作。在去年試圖自殺的學生中，有277人表示他們是因為抑鬱和焦慮而輕生。

專家還指出，智慧型手機提高了自殺率，今年有一首的自殺歌曲在小學生中成為YouTube熱門歌曲，上傳痛苦的自拍照或影片也已成為青少年的常見做法。上個月，南韓國會議員連署一項法案，要求將自殺內容歸類為對年輕人有害並禁止兒童接觸。

事實上，除了高中以下學生之外，大學生有輕生念頭的比率也相當高，每7個大學畢業生就有1個因為求職壓力而有自殺的打算。文科和社會科學的大學生比理工的學生更有壓力，有就學貸款的人最感到鬱悶。

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