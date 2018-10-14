6成有問題！他超愛用 川普推特3300多萬粉絲是假的！

美國總統川普擁有高人氣，光是推特就有5500多萬粉絲追蹤，不料卻被踢爆有6成以上都是假帳號。（圖擷取自推特@realDonaldTrump）

2018-10-14 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普平時喜歡用推特（Twitter）上發文，發表對事件的看法和心情，但近日有研究指出，在川普推特帳號裡5千多萬名粉絲中，卻有高達6成都是假粉絲，足足比去年2017年的調查結果，多出一倍。

據《每日郵報》14日報導，一個專門分析推特帳號的網站「SparkToro」，上周透過他們最新推出的工具，徹底分析了美國總統川普的推特帳號，結果顯示在川普推特裡的5千4百多萬粉絲中，有3千3百多萬都是假帳號，相當有61%都是假粉絲，是13位被調查的美國政客中最多的。

事實上2017年2月也有專門分析推特的網站指出，川普雖然當時推特粉絲人數超過2千2百多萬人，但其中有6百多萬的粉絲都是「假的」，將近佔了36%以上。

「SparkToro」也公布14種判斷「假帳號」的依據，例如在川普推特的追蹤者裡，有92％的人在個人資料中未使用連結或使用垃圾網址連結，79％的人粉絲數量非常少，72％的人在120天以上一直處於非活動狀態，60％的人不使用公認的地點，36％使用推特原設定的個人資料圖片等，「SparkToro」表示，一個推特帳號裡若同時存在7種以上類似的狀況，便會被認為是假帳號。

「SparkToro」網站分析川普推特粉絲裡，有61%都是假帳號。（圖擷取自「SparkToro」官網）