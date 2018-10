郭文貴公司遭罰2680億 《華爾街日報》：中國加強施壓

2018-10-13 14:35

〔即時新聞/綜合報導〕逃亡美國的中國地產富商郭文貴,旗下北京政泉控股有限公司強逼交易、挪用資金案昨日宣判,公司遭罰人民幣600億元(約新台幣2680億元),5名員工也遭判刑、罰款。有外媒認為,此案的裁決顯示中國政府領導階層決心對郭文貴進行進一步的施壓。

《華爾街日報》今日報導,昨日大連法院對北京政泉控股有限公司的審判較以往增加了部分細節,指出案件涉及已落馬的前中國國家安全部副部長馬建。判決書稱,為進入金融證券領域、排除收購過程中遇到的障礙,郭文貴與馬建合作,促成北京政泉控股實現控股民族證券的目的。馬建在2015年「雙規」被中國當局拘留後,去年4月在網上出現馬建承認他協助郭文貴接管民族證券的影片,該影片出處至今不明。

報導指出,郭文貴、馬建在審判中沒有被列為被告。郭文貴沒有針對記者詢問做回應,也無法聯繫到正在等待審判的馬建。此外,政泉控股拒絕對此案評論,民族證券也沒有任何回應。

報導認為,此案的裁決顯示了中國政府領導階層決心進一步對郭文貴施壓,他去年在紐約面對中央公園的豪華公寓裡對中國政權貪腐內幕的爆料,使他在社交媒體上擁有大量中國粉絲。儘管今年他的批評力道已經減弱,但他在中國與香港的資產仍遭凍結。

中國當局指控郭文貴犯有包含賄賂、性侵、捏造文件的一系列刑事罪行。2017年4月,中國外交部表示國際刑警組織對郭文貴發出「紅色通報」,然而美國拒絕了中國的要求,郭文貴也否認中國對他的一切指控。

China further pressured exiled government critic Guo Wengui, with a court fining his company $8.7 billion https://t.co/w3iCmZYmVH