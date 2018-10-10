FBI、國土安全部齊批中國 「以前所未見的行動企圖影響美大選」

2018-10-10 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國資安公司CrowdStrike Inc昨天才公布報告，直指中國的網路攻擊已經超越俄羅斯，而今天，美國國土安全部長、聯邦調查局長兩人都對中國的駭客攻擊發表評論。

根據《路透》報導，美國國土安全部長克絲珍．尼爾森（Kirstjen Nielsen）今天表示，美國大選目前正面臨外國勢力的兩大威脅─駭客攻擊以及對美國選舉基礎建設的攻擊，後者包含選民造冊、投票機器、影響競選活動等等。尼爾森更補充，「中國正在以前所未有的行動，試圖影響美國人民的想法，但我們尚未看到他們任何的實質舉動」。

在比較現在中國的威脅與2016年俄羅斯對美的影響方面，美國聯邦調查局長克里斯托弗．瑞伊（Christopher Wray）表示，「中國在許多方面代表了我們面對的最廣泛、最複雜、最長時間的反間諜威脅」，「俄羅斯則是在蘇聯解體之後，努力保持與社會的相關度」，瑞伊認為，「俄羅斯在面對今天的戰役，而中國在打的則是明天的戰爭」。

美國資安公司CrowdStrike Inc昨天才公布最新報告指出，中國現在已經取代俄羅斯，成為對西方國家進行網路攻擊的最大國家，中國在過去1年半間駭客活動大幅增加，更頻繁竊取美國與西歐國家的生物科技、國防、採礦業、醫藥等不同領域的商業資訊。