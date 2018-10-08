美副總統嚴批中共滲透 郭文貴：我建議他在哈德遜演說的

郭文貴公開表示，美國副總統彭斯（Mike Pence）4日的演說，很多資料是他提供。（彭博資料照）

2018-10-08 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯（Mike Pence）於10月4日在保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表對中政策演說，嚴厲批評中共對美國全面滲透，引起國際熱議，有專家更認為這是「新冷戰」的宣戰檄文。特別的是，去年的同一日，正是屢爆中共內幕的郭文貴在哈德遜研究所被取消演講的日子，郭文貴近日爆料，就是他建議美國副總統在那裡演講，提及彭斯的演講內容，更表示「我可以負責任的告訴你，很多資料都是我提供的」。

彭斯4日選在哈德遜演說 去年同日原定郭文貴登台

因在去年4月直播採訪郭文貴，而遭斷播、停職、開除的前美國之音資深編輯東方，在看到彭斯哈德遜演說後指出，彭斯在4日中國政策演講中，曾提及哈德遜研究所試圖接待一位「北京不喜歡的演講者」，隨後網站被駭的事情，而這位北京不喜歡的演講者，正是「郭文貴」。

彭斯選擇在一年前的同一天取消郭文貴演說的哈德遜研究所進行重大對中政策演說，頗有重大暗示的意味。而哈德遜研究所在去年10月3日發布取消郭文貴演說的聲明，至今依然高掛官網之上，網站上寫著：「原定在10月4日舉行的對話郭文貴活動延期，不便之處，敬請原諒。」當年郭文貴在直播上痛斥：「盜國賊終於出手了。」

郭文貴：去年中共曾威脅哈德遜研究所 取消我演講

郭文貴近日在直播中指出，美國副總統為什麼選在哈德遜研究所發表演說，是因為去年哈德遜研究所邀請他去演說時，被中共「威脅和強姦」，取消了演講，而位在白宮僅僅1.3公里外、代表郭文貴辦政治庇護的律師研究所500台電腦被駭，中共駭客竟要求，該事務所不再代表郭文貴做政治庇護，且要把郭文貴提供給該律師事務所的資料全部交出來，而這個律師事務所最後答應了。

郭文貴說，當年哈德遜研究所的人，被中共「以他們的孩子為威脅、簽證威脅、取消簽證，甚至把他們在中國留學的孩子給送回來，包括藍金黃、包括海航在背後的威脅」，進行各種遊說，形容這是哈德遜研究所「歷史上最黑暗的一天」，所以近期他給美國政府建議：「如果你這個演講不去哈德遜，你去哪兒？」、「要麼去那個律師事務所。」

郭文貴：有腦子的人看得出 演說內容有我的影子

郭文貴說，美國副總統的演講裡，可以看到與郭文貴的爆料、資訊相關的影子，郭文貴說「任何有良知有腦子的人，你都會看到有多少是文貴提供的資訊」、「我可以負責任的告訴你，很多都是我提供的」，然而他也強調，有些最重要的資料他並沒有提供，「潘朵拉盒子我連一樣都沒用」。