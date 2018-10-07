以為5歲兒被海嘯捲走淪波臣 失蹤一週後全家慶團圓

近期印尼強震引發海嘯，造成沿海地區死傷慘重，上千名失蹤，但有1名失蹤的5歲男童（圖中）卻奇蹟生還，為當地帶來好消息。（法新社）

2018-10-07 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島9月28日因強震發生海嘯，造成當地損失慘重，至少1763人死亡，約5000人失蹤，但也傳出振奮人心的消息，1名被海嘯捲走的5歲男童尤馬迪爾（Jumadil）一度被家人以為已遭不幸，沒想到1週後（5日）竟奇蹟生還，讓家人又驚又喜。

據《法新社》報導，強震發生時，男童尤馬迪爾正在海邊玩耍，阿嬤阿賈尼（Ajarni）在附近看見海嘯逐漸逼近，趕緊尋找尤馬迪爾，結果海嘯襲來，阿賈尼沒被捲走，尤馬迪爾卻消失在岸邊。

尤馬迪爾失蹤後，父親以為已經凶多吉少，主張死也要見屍，但母親保有一絲希望，叔叔也在臉書貼出尋人啟事。其實尤馬迪爾已獲救，並被員警帶到臨時避難所，不斷哭喊著找「爸爸」、「媽媽」，1名母親薩爾蒂尼（Sartini）看見後，於心不忍，安撫他說：「你母親還在買牛奶」，並開始照顧他。

5日薩爾蒂尼的女兒在臉書看見尤馬迪爾的尋人啟事，「脖子上有胎記，消失時穿著黑紅相間的衣服」，發現竟是母親照顧的孩子，趕緊聯絡其家人，幫助尤馬迪爾一家團圓。

尤馬迪爾一家見面時，尤馬迪爾因為見到雙親而嚎啕大哭，雙親則是緊緊擁抱尤馬迪爾，並感謝所有幫助他們的人，終於讓他們一家像奇蹟似的團圓。