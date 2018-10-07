印尼海嘯高不只6米？ 專家：部分地區恐逾10米

印尼蘇拉威西島9月28日發生規模7.5強震並引發6公尺高海嘯，日本研究員今（7）日指出，這場地震引起的海嘯，可能在某些地方高於10公尺。（法新社）

2018-10-07 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼蘇拉威西島9月28日發生規模7.5強震並引發6公尺高海嘯，但日本研究員今（7）日指出，這場地震引起的海嘯，可能在某些地方高於10公尺。

《NHK》報導，日本東北大學教授今村文彥（Fumihiko Imamura）和中央大學教授有川太郎（Taro Arikawa）4日至6日訪察地震重災區後，今日在雅加達向印尼災害管理專家發表上述相關簡報。

今村文彥表示，目擊者的紀錄和建築物留下的痕跡表明，再一些災區，海嘯的高度可能超過10公尺。

海嘯已1763人罹難 5千人仍下落不明

有川太郎指出，地震發生後不到10分鐘，海嘯就襲擊了海岸，因此很多民眾根本沒有時間逃難。

今村表示，就算地震的震央不在海底，也會發生海嘯，這可能是因為地震引發沿岸或海底山崩。他指出，這種情況非常罕見。

印尼國家災害應變總署（BNPB）今日表示，上月底強震海嘯已造成1763人罹難，仍有5000人下落不明。當局將在10月11日停止搜索。