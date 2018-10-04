轟習近平「挖台灣牆角」 上海「秋語圖說」作者被消失

「唐唐」唐燕濤推特個人大頭貼是穿中國傳統旗袍的照片，她9月29日無預警被公安帶走、居留，據了解，應該是她自創「秋語圖說」圖文針砭時事觸怒當局。（圖擷取自唐唐推特）

2018-10-04 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國再傳「被消失」事件，1名上海女子喜愛在微博、推特上發布自創「秋語圖說」，用圖片搭配文字針砭時弊，她曾批評習近平、轟中國「挖台灣牆角」，不料，9月29日無預警被人帶走，直接處以刑事拘留，傳被關押寶山區看守所。

《自由亞洲電台》報導，上海女子唐燕濤網路暱稱為「唐唐」，經常使用網路圖片，結合自己的主觀評論製成「秋語圖說」，對於中美貿易戰、中國外交部長王毅、領導人習近平、瑞典電視台事件、台灣五星廟醜聞等時事發表看法，諸如「挖台灣邦交國牆角」、「習近平固化」、「納粹沒幹過的事中國人幹了」等評論，可能因此引發當局不滿。

9月29日上海市公安帶著「拘留通知書」前往唐燕濤家中「查水表」，當場將她帶走，雙親無能為力，僅能看著她「被消失」；有人權組織成員提到，唐燕濤的圖說作品犀利嗆辣又有趣，廣受中國網友愛戴，傳布速度相當快速，但內容多涉及中國領導人與高官，因此被當局視為眼中釘。

此外，另有2名以相同手法諷刺時事的圖說作者，也分別遭到當局傳喚到案，所幸僅受到警告或行政拘留，當中1名「尖刀圖說」作者梁勤輝指出，官方正拿網路影響力大的作者們開刀，希望殺雞儆猴；寶山區看守所與公安分局目前均未接聽採訪電話，唐燕濤行蹤成謎，微博也已關閉。

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上海女子「唐唐」唐燕濤喜愛針砭中國時弊、批評習近平，不料她竟在9月29日被當局帶走。（圖擷取自唐唐推特）