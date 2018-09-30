潭美颱風今晚登陸日本和歌山 已釀1失蹤71傷

潭美颱風昨日襲擊沖繩。（美聯社）

2018-09-30 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕潭美颱風已登陸日本，人口密集的東京首都圈預計今日晚間將遭遇強風豪雨，首都圈JR普通線路已在晚間8時（台灣時間晚間7時）起停駛，目前沖繩、鹿兒島和宮崎已傳出多起災情，已知有1人下落不明、71人受傷。

綜合日媒報導，潭美颱風今日加速移動，晚間8時（台灣時間晚間7時）已在和歌山縣田邊市登陸，根據日本氣象廳最新資訊，潭美正以每小時50公里速度朝東北方向行進，由於行進路線縱貫日本列島，從東海穿過北陸、東北地區，影響可能波及大範圍地區。

截至今日晚間6時半（台灣時間下午5時半），潭美颱風已造成至少1人失蹤、71人受傷。宮崎縣一名67歲婦女疑似被被衝入水渠，下落不明；沖繩至少46人受傷；鹿兒島縣已知有20人受傷。

《共同社》指出，潭美颱風「勢頭非常強勁」，今日上午鹿兒島已出現每秒54.6公尺的最大瞬間風速，宮崎縣美鄉町和高知縣仁澱川町的24小時降雨量超過400毫米。除了強風、暴雨和大浪，伊勢灣、東京灣等開口向南的海灣港口，也持續戒備出現暴潮。

日本多地陸空交通也受到潭美颱風影響，首都圈JR普通線路晚間8時起停止運行，私營鐵路和地下鐵也將在晚間陸續停駛，東海道新幹線和山陽新幹線已停運。JR呼籲民眾盡快回家。

關西機場2條跑道也從今日上午11時（台灣時間上午10時）起關閉，據航空公司指出，處於颱風行經路徑上的機場，約有900個班次被取消，逾7萬人受到影響。

潭美颱風襲日，宮崎縣降下暴雨造成淹水。（路透）