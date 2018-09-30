中國曬「狗賞」 撐開幼犬身體風乾 網友痛罵：真夭壽

中國著名「狗賞」食品的照片，將幼犬用類似鴨賞的烹製手法變成食物。（圖擷取自記錄中國）

2018-09-30 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕鴨賞是台灣宜蘭的著名食品，係以竹片撐開鴨身，搭配獨特調味料醃漬厚煙燻風乾而成，近日網路上流傳1張照片，是中國的「狗賞」，將幼犬用類似鴨賞的製作手法，令網友倒盡胃口，痛罵「一定會亡國」。

網友29日將照片貼上臉書社團「記錄中國™」，當中能見到數隻狗被風乾呈圓餅狀，貼文中寫道此料理製作方式，係將幼犬的背以刀劃開，將體內骨頭、內臟全數取出，再以竹片將幼犬身體撐大，進行「醃漬、曬乾、煙燻」等手續就可上桌。

不過，經查證，此張照片早於2005年就曾於網路上流傳，並於2013年在亞洲網域引起討論，2016年更在中國社群媒體中逐漸發酵，有中國網友查出照片拍攝地點位於廣西與中緬邊境的傳統市場，「狗賞」殘忍、詭異的模樣也令不少中國網友不寒而慄。

許多臉書網友看完照片後，都感到相當噁心，紛紛留言指出「吃狗肉吃到這種程度已經令人憎恨」、「蝗國有朝遭天讉不無原因」、「再過一陣子，就會有人乾了吧」、「咒殺狗吃狗死變態人渣不得好死下地獄」、「這地方很快滅亡」、「脆把習豬頭也煙燻變成『豬賞』」。