中國民怨引爆！「十一共振」引中南海高度緊張

因美中貿易戰、經濟成長放緩、假疫苗、P2P金融危機、老兵維權抗爭等一連串問題，並且造成多起自殺與警民鬥毆事件，冤民規模擴大到中國各階層，抗爭幾乎每天都在發生。（美聯社資料照）

2018-09-30 09:02

〔即時新聞／綜合報導〕10月1日中國國慶，今年中南海在內外面臨風聲鶴唳的形勢，對外與美國貿易戰升溫，影響中國經濟，對內則有消息傳出，老兵維權和P2P受害者串連上街抗議，讓中國當局高度緊張。

近來因美中貿易戰、經濟成長放緩、假疫苗、P2P金融危機、老兵維權抗爭等一連串問題，並且造成多起自殺與警民鬥毆事件，冤民規模擴大到中國各階層，抗爭幾乎每天都在發生，中國人民開始展現對當局的憤怒。目前網路上有人號召「十一共振運動」，廣傳「P2P難友十一維權週全國大連動」。

《法廣》引述博訊網報導提到，中國各地的維權老兵和P2P的受害者多達上千萬人，近來透過網路傳播訊息，各路訪民和P2P受害者呼籲，在10月1日到7日期間下午3點起，每天在全國十幾個省會城市，維權者將走上街頭「要賠償！要生存！要公平！要正義！」不打標語、不喊口號，維權者聚集，支持者圍觀，聚集萬人後齊唱國際歌去省政府，不到萬人則各自撤退，隔天再來。此訊息讓高層非常重視，已經下令追查發布消息者，也有不少人被問話。

在海外，則有民運團體發起包圍中國領館的行動，包括中國民主黨全國委員會等7個組織，聯合舉辦「全球十一國殤日，百車包圍中領館」活動。時間為當地時間9月30日（星期日）下午3點，呼籲全體人員、車輛在中國駐洛杉磯總領館集結，將以飛鏢射習近平畫像、焚燒中共黨旗、國旗、擡運習近平的棺材等，活動結束後進行車隊遊行。