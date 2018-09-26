港警證實歹徒持刀闖台人入住飯店 稱嫌犯是精神病患

2018-09-26 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣演奏家陳麒米日前在香港飯店入住，卻遭到一名男子假扮職員要求開門，隨後與陳麒米產生激烈衝突，所幸最後陳麒米奮力關上房門上鎖並等到警方趕到，才逃過一劫。事後陳麒米也在臉書發文還原經過，並驚魂未定表示「差點死在香港」。香港警方昨（25）日也證實了此事，並表示嫌犯有精神上的疾病。

陳麒米在臉書發文表示，事發飯店為知名連鎖飯店，當日晚間9點多，突然有人按門鈴，陳麒米從貓眼見到是一名打扮正常的光頭男，便將門微開20度角以便對談。沒想到對方表示從監視器看到陳帶了5人進房，不斷提出要進房檢查的要求，陳男則因沒有看到光頭男身上有職員名牌而堅持拒絕。

沒想到光頭男居然取出暗藏的刀械，插入門縫阻止陳麒米關門，並試圖闖入房間，雙方也爆發激烈衝突，幸好陳麒米最後成功將門關上上鎖，並立即打電話到櫃檯。而陳麒米更驚駭的表示，在這段期間，光頭男甚至不斷持刀猛砍房門叫囂。而當飯店人員與警方趕到時光頭男就已離開，不過警方還是在調閱監視器與聽從陳麒米的證詞後迅速找到歹徒並上銬帶走。

根據港媒報導，出事地點位於旺角鬧巿，如心酒店集團旗下的「薈賢居飯店（L’ hotel）」，警方也已證實此事，表示在當晚接獲報案，在附近一帶搜索時，於廣東道尋獲一名46歲的男子，並當場查獲一把利刃，經調查，確認該嫌犯持有香港身分證，並在訊問過程中認為該男有精神問題，目前已強制將其送醫。

陳麒米臉書全文