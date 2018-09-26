中國駐外單位找上門轟節目「辱華」 瑞典外交部神回這句

瑞典政治脫口秀上傳宣導影片到優酷，要中國遊客不要隨意大小便。（圖擷取自YouTube）

2018-09-26 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典電視台最近拍攝了一段反諷中國遊客短片，酸中客到瑞典別隨地大小便，令中國氣炸要求道歉，瑞典外交部表示已收到中國抗議，但強調這件事屬於「言論自由」的範疇內。

瑞典第一大電視台瑞典電視台（SVT）的脫口秀《瑞典新聞》製作一則短片，上傳到中國影片網站「優酷」，反諷中國，提醒中客不要隨意在歷史建築物外大便，如果手上不小心沾到大便，「在瑞典我們就洗手」，還強調瑞典支持所謂平等權利的原則，但這個原則並不適用於中國人。

影片曝光後令中國政府氣炸，中國駐瑞典大使館發言人痛批，「惡劣辱華」節目散播、宣揚種族主義和排外主義，公然挑起煽動針對中國及其他族裔的種族仇視和對立，還稱瑞典使用的中國地圖缺少台灣、西藏，「突破了人類道德底線，嚴重挑戰人性良知，嚴重違背媒體職業道德」，嚴正要求相關單位道歉。

瑞典外交部聯絡處人員艾米特斯洛夫（Buster Mirow Emitslöf），受訪時指出，中國外交部的抗議已經傳達給了瑞典外交部門，艾米特斯洛夫指出：「上週末中國駐瑞典大使館聯繫了我們，向我們傳達了他們的不滿。」瑞典外交人員隨即回應，這件事在瑞典屬於言論自由的範疇內。

媒體追問中國駐外單位在獲得此回覆後有何反應？艾米特斯洛夫低調表示，這部分恕無法透露。